Foragido por homicídio no Paraná é preso em São Gonçalo

Um foragido da Justiça de 27 anos foi encontrado e preso, na manhã desta terça-feira (01/08), no Colubandê, em São Gonçalo. De acordo com policiais militares que detiveram o suspeito, ele era procurado por um homicídio cometido no estado do Paraná.

De acordo com a PM, ele foi localizado por agentes do 7° BPM (São Gonçalo) que participavam de uma blitz, em parceria com a Polícia Civil e o Detran, na Rua Joaquim Dias, em frente ao Atacadão do Colubandê. Os policiais perceberam que o condutor de um dos veículos que passava pela via tinha atitude suspeita.

Leia também:

➢ Pastor é preso por latrocínio cometido no Rio

➢ Jovem é estuprada após ser deixada em calçada por motorista

Ao consultar a situação do homem, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, os oficiais constataram que ele era alvo de um mandado por homicídio na região Sul do país. O veículo que ele dirigia foi apreendido e o homem conduzido para a 73ª DP (Neves), onde está à disposição da Justiça.