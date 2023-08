Pastor é preso por latrocínio cometido no Rio

Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), em cooperação com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, prenderam o pastor José Belmont Ferreira de Barros, conhecido como ‘Gordo’, na manhã da última segunda-feira (31), no bairro Parque Eldorado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O homem era foragido da justiça desde 2004 e respondia pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), no qual foi condenado a 23 anos de prisão.





O crime



Em abril de 2002, Gordo estava em Santa Rita, na Paraíba, com três amigos que moravam no Rio de Janeiro. Os quatro queriam retornar ao Rio mas não tinham dinheiro para pagar as passagens de ônibus, por isso, resolveram roubar um veículo para que pudessem voltar.

O Gordo fechou uma viagem de táxi, afirmando ao motorista que iriam da cidade de Santa Rita (PB) até Recife, em Pernambuco. No entanto, os quatro estavam tramando roubar o veículo durante o trajeto e seguir viagem.

Segundo informações da investigações, o grupo anunciou o assalto quando estavam passando pela cidade de Cabo de Santo Agostinho, na Paraíba. Os três amigos, que estavam no banco de trás, auxiliaram Gordo, a matar asfixiado o motorista com a ajuda de um cabo de aço e um fio de couro. Após o assassinato, o pastor assumiu o volante até o Rio de Janeiro e o grupo deixou o corpo da vítima em um canavial à beira da estrada.

Os quatro seguiram viagem e venderam o carro para desmanche.

Em 2003, quando retornou para a Paraíba para ver a família, Gordo foi preso em flagrante com um dos três comparsas, enquanto tentava vender um carro que constava como roubado no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Gordo confessou o crime na delegacia e que ele e o amigo pegaram o carro, que fazia transporte alternativo em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e resolveram matar o motorista, no qual foi deixado sem vida às margens da Avenida Brasil. Os dois seguiram viagem para a Paraíba.

Gordo ficou preso na Paraíba até 2004, quando foi agraciado com um habeas corpus. Na ocasião, ele voltou ao Rio e fixou residência na baixada fluminense, onde também fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nascendo em Cristo.

José Belmont foi condenado a 23 anos de prisão | Foto: Divulgação

O acusado será encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da justiça.