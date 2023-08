Jovem é estuprada após ser deixada em calçada por motorista

Uma mulher de 22 anos foi estuprada após ser deixada na calçada desacordada por um motorista de aplicativo, na madrugada do último domingo (30), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O acusado do estupro é um homem que passou pela rua, viu a jovem desmaiada e a carregou nos ombros.

O crime aconteceu na noite em que a vítima voltava da 'Tardezinha', show do cantor Thiaguinho realizado no Mineirão. Câmeras de segurança flagraram o motorista de aplicativo colocando a jovem sentada e, visivelmente, inconsciente no meio-fio. Cerca de cinco minutos depois, o suspeito aparece nas imagens se aproximando da jovem, que, seguida, é levada pelo homem desacordada.

O acusado a carregou para dentro de um campo de futebol da região e foi visto saindo, aproximadamente, três horas depois sem a jovem. A vítima foi encontrada seminua, suja e coberta, na manhã de domingo (30), por moradores do entorno. Ao acordar, a mulher relatou não se lembrar de nada e disse não queria ser levada para o pronto-socorro por atendentes da Samu que a despertaram.

A jovem só foi para o hospital com seus familiares, onde fez exames e foi constatado o abuso sexual. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher para formalizar a denúncia de estupro.

O acusado de cometer o crime foi identificado, localizado e preso em flagrante por estupro de vulnerável na noite do próprio domingo (30). As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a prisão. O homem, de 47 anos, teria dito à polícia que viu a jovem desacordada e quis levá-la para um local seguro, mas negou ter praticado o crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, nessa segunda-feira (31), e passará por uma audiência de custódia nesta terça-feira (1º).

O motorista de aplicativo responsável por deixar a vítima na rua não foi localizado pela polícia, mas a '99' afirmou "lamentar o ocorrido após a conclusão da corrida" e que "fez o bloqueio preventivo do motorista".