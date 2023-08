Morre mais um baleado em ataque na Ponta D'Areia, Niterói

Morreu mais uma vítima do ataque a tiros contra um bar no Morro da Penha, na Ponta D'areia, em Niterói, na noite de último sábado (29). Charles de Oliveira Costa estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), porém morreu no final da tarde desta segunda-feira (31).

Charles tinha 52 anos e seria engenheiro. Ele foi um dos atingidos pelos diversos disparos feitos em direção a onde as seis vítimas estavam. O homem teve perfurações no tórax, abdômen e braço esquerdo. Ele deu entrada no pronto-socorro lúcido e com sinais vitais estáveis, e precisou passas por cirurgia. Mas, na noite desta segunda (31), o Heal informou sobre a sua morte.

Além de Charles, um agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), de 54 anos, acabou morrendo no local. Ele era lotado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói.

O caso é investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.