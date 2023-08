Polícia faz buscas contra mandante de homicídio do miliciano Marquinho Catiri

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam, nesta terça-feira (01/08), uma operação contra o homem apontado como mandante do assassinato do miliciano Marcos Antônio Figueiredo Martins, o "Marquinho Catiri". O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra o alvo, um contraventor.



O crime ocorreu em novembro do ano passado, no interior da comunidade do Guarda, em Del Castilho, Zona Norte do Rio. Além de Marquinho Catiri, outro miliciano também foi morto, Alexsandro José da Silva. O ataque, perpetrado por pelo menos 10 criminosos, partiu de um imóvel próximo a uma academia frequentada por Catiri.

De acordo com a investigação, o homicídio foi motivado por uma disputa na contravenção. A vítima – que controlava a milícia que atua nas comunidades Águia de Ouro, Guarda e Fernão Cardim, entre outras, em Del Castilho e Inhaúma – estava ligada a um contraventor rival do mandante.





Em ações anteriores, dois outros envolvidos foram capturados por agentes da DHC. Um deles foi encontrado em dezembro, no estado de São Paulo, para onde fugiu após o crime. O outro foi preso em março deste ano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.