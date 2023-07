Suspeito é preso em flagrante em Niterói por estupro e roubo

Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro e roubo, na madrugada desta segunda-feira (31), em Niterói. O suspeito foi detido por guardas municipais, que chegaram até o suspeito a partir da localização do celular roubado por ele.

A prisão aconteceu depois que os agentes se depararam com uma mulher que informou ter sido roubada e abusada em um terreno baldio localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. Segundo ela, o criminosos havia roubado seu celular e R$140.

A partir dessas informações, os guardas iniciaram rondas na localidade em busca do acusado. A vítima entrou em contato com familiares e conseguiu fornecer a senha para que os agentes pudessem localizar seu celular, que foi encontrado nas proximidades da Rua Joaquim Távora, no bairro de Icaraí.

Ao avistar os agentes chegando ao local, o suspeito teria fugido. Porém os guardas municipais conseguiram apoio e foram até a nova localização fornecida pelo aparelho, em uma rua próxima, a Rua Silvestre Rocha, onde o suspeito foi preso e o celular recuperado.

O homem foi detido e levado até a 76ªDP (Centro).