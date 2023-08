MPRJ obtém condenação de mulher que matou marido na Barra da Tijuca

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital, obteve a condenação de Alessandra Ramalho D’ávila Nunes pelo homicídio de Renato Biasotto Mano Júnior. Alessandra foi condenada a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. A sentença foi proferida na madrugada de 28 de julho.

De acordo com a denúncia do MPRJ, o crime ocorreu na madrugada do Dia dos Namorados, no ano de 2009, em um apartamento na Barra da Tijuca, onde morava o casal. “A denúncia narra que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que, no dia dos fatos, a denunciada desferiu várias facadas na vítima após uma discussão banal, assim como o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que praticado de inopino e de maneira desproporcional e violenta” descreveu a decisão.

Após os golpes de faca, a acusada fugiu do local do crime com o filho comum de cinco anos, com os seus dois passaportes e foi para o Estado de São Paulo.

"Após 14 anos, o Ministério Público conseguiu afastar a tese de legítima defesa alegada pela ré, demonstrando a incompatibilidade com os laudos periciais. Buscou-se, também, preservar a memória e dignidade da vítima, já que a ela eram atribuídos fatos negativos sem prova suficiente, gerando revitimização", destacou a promotora de Justiça Mariáh Soares da Paixão.