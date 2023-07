Mãe e namorada são presas pela morte de menino de 3 anos

Duas mulheres foram presas acusadas pela morte de um menino de três anos no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesse domingo (30). Uma delas é a mãe da criança morta e outra sua companheira. A suspeita é de que o menino tenha sido espancado.

A prisão aconteceu depois que a criança foi levada pelas duas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, também na Zona Norte do Rio. Ele já chegou no local com uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo.

Segundo um vizinho ouvido pelo G1, a mãe do garoto veio de São Paulo para viver com a namorada na comunidade. Ele também disse que o filho da acusada aparecia, constantemente, com machucados pelo corpo, inclusive com o braço quebrado.

Os agentes teriam sido acionados depois que uma médica que atendia na unidade percebeu que o menino tinha sinais de maus-tratos e várias marcas de lesões pelo corpo, que apontavam para um possível espancamento.

A madrasta da criança teria dito que o menino se machucou ao ficar sozinha no quarto, e que tentou realizar manobras de salvamento sozinha, para tentar fazer o menino voltar a respirar. A mãe teria afirmado que o filho estava bem quando saíram de casa rumo ao pronto-socorro.

Porém a Polícia Civil constatou que as lesões no corpo do menino eram anteriores ao dia em que deu entrada na UPA, e, por isso, mãe e namorada foram presas por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) com ajuda de PMs do 3º BPM (Méier).