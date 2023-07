Com investigação encerrada, Daniel Alves será julgado por agressão sexual

A Justiça da Catalunha, na Espanha, encerrou a investigação sobre a denúncia contra o lateral-direito Daniel Alves. De acordo com informação do "GE", o jogador de 40 anos será julgado pelo tribunal espanhol por agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, cometido no dia 30 de dezembro do ano passado.

Daniel Alves está preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro e teve três pedidos de liberdade negados. O jogador foi intimado para comparecer perante a juíza Concepción Cantón na próxima quarta-feira (2) e terá uma última chance de se manifestar perante a magistrada.

Daniel Alves será comunicado dos trâmites legais do julgamento, que ainda não tem data marcada. A Justiça impôs a Daniel Alves o pagamento de € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima caso seja condenado, a título de danos morais e psicológicos. Daniel Alves pode pegar 10 anos de prisão.

Veja o comunicado oficial:



"O investigado é intimado no dia 2 de agosto para notificá-lo da acusação e fazer a declaração (possibilidade, se quiser, de voltar a depor perante a juíza de instrução, uma vez que já foi informado do crime pelo qual está sendo processado).

O valor imposto (€ 150 mil) é a título de responsabilidade civil, de forma a cobrir eventuais danos. Em nenhum caso é fiança que envolve, ao pagá-la, sair imediatamente da cadeia.

Ainda não há data para o julgamento, pois o processo está em fase final no tribunal de instrução. Em seguida, deve ser encaminhado ao Tribunal Provincial, que é onde será realizado o julgamento do tipo de crime em questão, e aí devem ser feitos os procedimentos de habilitação (onde as partes apresentam seus escritos e pedem as penas ou absolvição).

A investigação do caso já terminou e por isso já foi expedido o despacho onde é formalmente informado do crime pelo qual foi indiciado."