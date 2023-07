Mulher é baleada na perna no Camarão, em São Gonçalo

Uma mulher, de 26 anos de idade, foi baleada na perna na madrugada deste domingo (30), no bairro do Camarão, em São Gonçalo. As circunstâncias do fato ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na Rua Jaime Figueiredo. A vítima foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ela passou por cirurgia e não há informações sobre seu estado de saúde.

Ainda conforme a PM, o caso foi registrado na 73DP (Neves). Até o momento, não se sabe como a mulher foi baleada.