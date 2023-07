Comunidade onde bar foi atacado em Niterói já foi palco de outro ataque em 2019

Marcelo Batista, conhecido como Batata, que era proprietário de famoso local especializado em frutos do mar no bairro, foi executado, também dentro de um bar - Foto: Divulgação

Marcelo Batista, conhecido como Batata, que era proprietário de famoso local especializado em frutos do mar no bairro, foi executado, também dentro de um bar - Foto: Divulgação

A tranquilidade e a segurança dos moradores do Morro da Penha, na Ponta D'areia, Niterói, foi abalada no último sábado (28), quando criminosos atiraram contra seis pessoas no interior de um bar. Um agente penal morreu no local. Um subtenente e outros quatro moradores, que estavam no estabelecimento, foram baleados.

De acordo com testemunhas, o ataque criminoso foi realizado por quatro homens divididos em duas motocicletas.

O crime, ainda segundo informações, foi realizado por traficantes que tentaram demonstrar força para ocupar o Morro da Penha, local conhecido por não ter criminalidade, até então.

Leia mais

➢ Polícia investiga se suposto 'matador' do CV foi morto pelos próprios comparsas

➢ Suspeito é preso em flagrante em Niterói por estupro e roubo

Contudo, essa não teria sido a primeira vez que criminosos tentam "firmar" poder na região.

Em setembro de 2019, Marcelo Batista, conhecido como Batata, proprietário do restaurante Decolores, famoso local especializado em frutos do mar no bairro, foi executado, também dentro de um bar.

Na ocasião, a polícia investigou o caso como latrocínio - roubo seguido de morte -, mas moradores da região acreditavam que a morte de Marcelo tinha sido uma espécie de aviso de ocupação dos bandidos.

A versão nunca foi confirmada de forma oficial e, apesar do período de medo, após meses o local voltou a ser apontado como uma região sem criminalidade em Niterói.