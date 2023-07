Polícia investiga se suposto 'matador' do CV foi morto pelos próprios comparsas

Criminoso teria sido morto por comparsas do Comando Vermelho, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

Apontado como autor de, pelo menos, oito homicídios somente em 2023, um dos criminosos mais perigosos do eixo São Gonçalo x Itaboraí pode ter sido executado com requintes de crueldade por parceiros da própria facção criminosa, a mando do chefão do pó do Comando Vermelho (CV) no Salgueiro, em São Gonçalo.

Embora no sistema de dados governamental não conste a morte do acusado, conhecido como Cazuza, informações apontam que familiares ‘encomendaram’ uma missa de 7º dia em homenagem a sua alma.

Ainda segundo informações, o chefe do conjunto de favelas de São Gonçalo teria executado Cazuza após uma reunião com a alta cúpula do Comando Vermelho. A morte do suspeito foi sentenciada e o homem teria sido torturado, executado e decapitado dentro do Salgueiro. O corpo de Cazuza não teria sido entregue aos familiares, conforme denúncias.

Agentes da Polícia Civil investigam o caso e buscam informações que ajudem a comprovar as denúncias.

Cazuza, que já foi chefe do tráfico da Carobinha, em Santa Luzia, São Gonçalo, saiu do sistema prisional em fevereiro e estaria ajudando criminosos do Salgueiro a expandir o domínio para Itaboraí.

A morte de Cazuza seria resposta por um ‘erro’ em envolver um criminoso de outra área em suas ações. Todas as informações estão sendo apuradas pela polícia.