Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar ganha sua primeira base no interior

Pela primeira vez, a Polícia Militar do Rio de Janeiro contará com uma base do Batalhão de Ações com Cães (BAC) no interior do estado. Será inaugurada nesta sexta-feira (28), às 12h, em Macaé, a 2ª Companhia Destacada do BAC, resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Polícia Militar e a prefeitura do município. O vice-governador Thiago Pampolha confirmou presença no evento.

A nova base irá atender áreas na Região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense. Além de ampliar o patrulhamento, o BAC poderá realizar operações sem necessidade de grandes deslocamentos. As viagens distantes provocam estresse nos cães, afetando diretamente o êxito da missão.



Serviço:

Sexta-feira (28/7), às 12h

Local: Rua Professor Gusmão, s/n, Parque da Cidade, Praia Campista, Macaé - RJ