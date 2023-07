Mulher trans é encontrada morta e amordaçada no Rio

Uma mulher trans foi encontrada morta em sua residência, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (25). A técnica de enfermagem Julia Nicolly Moreira da Silva, de 34 anos, foi assassinada a facadas dentro de sua casa, onde foi encontrada amordaçada. A família acredita que tenha sido um crime de ódio.

De acordo com vizinhos, o crime aconteceu por volta das 21h, quando dois homens foram à casa de Julia, no Parque São Vicente. Um tempo depois, a dupla foi vista saindo do imóvel com o carro da vítima, o que alarmou algumas crianças que estavam brincando próximo ao local, que acharam a movimentação estranha e chamaram os pais.

Preocupados, os vizinhos foram à casa de Julia, e arrombaram a porta ao notarem que a mulher não estava respondendo aos chamados. Ao entrarem, encontraram Julia amordaçada e com um algodão na boca, além de inúmeras marcas de facadas, principalmente, nas costas, no pescoço e no pulmão.

Leia mais:

➢PM é vítima de tentativa de feminicídio no Méier

➢Bernardo Bello e mais cinco são presos por morte em Niterói

O carro da vítima foi encontrado com marcas de sangue, na quarta-feira (26), dia seguinte ao crime, em outro bairro de Belford Roxo. Dentro do veículo foram encontrados documentos, cartões e dinheiro de Julia, apenas seu celular foi levado.

Julia Nicoly era técnica de enfermagem e trabalhava para a Organização Social (OS) Ideias, no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói, e no Hospital da Mulher de São João de Meriti. Em nota, a Organização lamentou a perda da funcionária e destacou: “Funcionários afirmam que ela sempre foi muito comprometida, competente e prestativa”.

Essa não foi a primeira agressão sofrida por Julia. Em julho de 2021, a técnica de enfermagem foi esfaqueada por um homem dentro de sua casa. Ela teria conhecido o agressor em um bar, e depois, ambos teriam ido para a casa da vítima, onde ocorreu o crime. O homem foi preso em flagrante e foi condenado por tentativa de feminicídio por motivo torpe, em que a vítima nem teve condições de defesa.

Segundo a família de Julia, ela chegou a receber uma ameaça um ano depois desse caso, do mesmo homem.

O enterro acontecerá nesta quinta-feira (27), ao meio-dia, no Cemitério da Solidão em Belford Roxo.