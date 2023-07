PM é vítima de tentativa de feminicídio no Méier

Uma policial militar foi vítima de uma tentativa de feminicídio no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (20). Aline Guizarra Costa, de 46 anos, foi baleada com quatro tiros, no braço esquerdo, no ombro direito, na perna direita e no tórax, todos disparados por seu ex-namorado, também policial militar.

O crime aconteceu próximo ao 3º BPM, na Rua Frederico Méier, enquanto Aline, que é lotada no Hospital da Polícia Militar, estava de folga. Segundo testemunhas que estavam no local, a PM conseguiu dizer quem havia atirado nela, mesmo com os ferimentos. Ela identificou o ex-namorado, Paulo Afonso Macedo Martins, que fugiu do local do crime, mas foi encontrado e preso em flagrante por agentes da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Durante uma perícia no carro do suspeito, a polícia encontrou um simulacro de pistola, e junto dele, foram apreendidas duas pistolas e munição. Ele foi levado para a 23ª DP, no Méier.

A vítima foi socorrida no local e encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por uma cirurgia. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de Aline é grave.

A ocorrência foi registrada como uma tentativa de feminicídio, e a Polícia Civil investiga o caso. A Corregedoria Interna da Polícia Militar também está investigando, e instaurou procedimentos para descobrir as circunstâncias em que o crime ocorreu.