Bernardo Bello e mais cinco são presos por morte em Niterói

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), e a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, realizam nesta quinta-feira (27/07) a operação Às de Ouros II, para prender Bernardo Bello e outros cinco integrantes de sua organização criminosa, pelo assassinato de um advogado, em maio de 2022, em Niterói. Na operação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), também estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Olaria, Penha, Piedade e Quintino Bocaiúva.

A operação é uma continuidade da Às de Ouros I, que, cerca de um mês após a morte de Carlos Daniel, identificou e prendeu os executores do crime. Bernardo e seu braço financeiro Allan determinaram o assassinato da vítima que, ao tentar mediar conflito envolvendo uma empresa do ramo alimentício ligada ao grupo criminoso, acabou por desagradar seus líderes. Os outros denunciados contribuíram para o planejamento do crime e montagem da logística de monitoramento da vítima, que garantiu o êxito da ação.