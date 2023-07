Oito pessoas são presas por furto de energia em SG

As oito residências flagradas na inspeção eram abastecidas com ligações diretas na rede de energia - Foto: Divulgação/ Enel

A Enel Distribuição Rio identificou oito residências abastecidas com ligações irregulares de energia, durante operação realizada ontem (25), com o apoio de forças policiais, em Neves, São Gonçalo. A ação contou com a participação de policiais do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da 73ª DP (Delegacia Policial de Neves), além de equipes da distribuidora. As oito residências flagradas na inspeção eram abastecidas com ligações diretas na rede de energia. Todas as unidades irregulares eram clandestinas, ou seja, não tinham contrato de fornecimento de energia com a Enel Rio.

Após a constatação das irregularidades por peritos criminais do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), as ligações clandestinas foram desfeitas. Os responsáveis pelos oito imóveis foram conduzidos para a 73ª e presos em flagrante.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet | Foto: Divulgação

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.