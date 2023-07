PM prende foragido acusado de roubo e extorsão no Rio

Policiais militares do 14º BPM (Bangu), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam Leandro Peres Reis, o Foca de 41 anos - Foto: Divulgação

Policiais militares do 14º BPM (Bangu), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam Leandro Peres Reis, o Foca de 41 anos - Foto: Divulgação

Policiais militares do 14º BPM (Bangu), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde de terça-feira (25), na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, o acusado, foragido da justiça, Leandro Peres Reis, vulgo Foca, de 41 anos.

De posse de informações sobre sua localização, policiais foram até o endereço mencionado e conseguiram localizar e prender o foragido, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele, havia um Mandado de Prisão, expedido pela 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Processo nº 0106101-29.2018.8.19.000, pelos crimes de Roubo (Art. 157 CP) e Extorsão (Art. 158 CP), pelo fato de que, em 2018, a vítima estava sofrendo sucessivas extorsões, após manter encontro amoroso com Leandro, a quem tivera acesso através do aplicativo de relacionamento “Grindr” (aplicativo de rede social e um serviço de namoro online).

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado à sede da 34ª DP (Bangu), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Foca foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.