Homem é preso com mais de 6 mil tabletes de maconha em Rio Bonito

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada dessa quarta-feira (26) após ser capturado transportando mais de 6,5 mil tabletes de maconha pela rodovia RJ-124, na altura do km 13, em Rio Bonito. A droga estava escondida no veículo que ele conduzia em direção a Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Policiais militares que participaram da ação contam que o veículo que o suspeito dirigia chamou a atenção da equipe depois de realizar uma manobra para deixar a via subitamente e acessar uma das ruas locais. A guarnição que patrulhava a pista considerou o comportamento suspeito e decidiu abordar o condutor do automóvel.

O motorista foi revistado e nenhum ilícito foi encontrado com ele. Ao buscar no interior do carro, porém, os policias encontraram uma farta carga de maconha escondida no porta-malas. O motorista confessou que pegou a droga na comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e que a levaria até o bairro de São Cristóvão, em Cabo Frio.



Ele foi levado para a unidade que registrou a ocorrência, a 119ª DP (Rio Bonito), onde foi autuado e permaneceu preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos, ao todo, 6.600 tabletes de maconha, totalizando 53 kg de cannabis. O veículo e dois aparelhos celulares que estavam com ele também foram apreendidos.