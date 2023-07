Militar acusado de perseguir mulher é preso na base aérea do Galeão

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) realizou, na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 9h, o cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado de perseguição, Matheus Henrique Chagas dos Santos Vianna. O processo é oriundo do Juizado de violência doméstica familiar da comarca de São Gonçalo.

O cumprimento foi feito na base aérea do Galeão, Comando da Aeronáutica, no endereço - Estrada do Galeão, s/n - Ilha do Governador, Rio de Janeiro - pois Matheus é militar e estava de serviço.

O acusado teria perseguido insistentemente a vítima, de nome Maryeli, conforme registro de ocorrência RO 928/0757/2023.

Após as medidas de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça.