Polícia Civil interdita “call center” especializado em golpes de empréstimos

Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) fecharam, nesta segunda-feira (24/07), uma central onde eram realizados golpes do empréstimo consignado. A ação aconteceu no município de Nilópolis , na Baixada Fluminense, após investigações e um trabalho de inteligência.



Os policiais foram ao endereço e encontraram uma espécie de "call center", com 96 pessoas distribuídas em um prédio comercial de quatro andares. No local, os agentes encontraram computadores, contratos formalizados, além de centenas de dados de pensionistas do INSS.

As equipes conduziram 90 suspeitos para a delegacia, que foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa. As outras seis pessoas estavam em treinamento e foram liberadas. Após a perícia, o prédio foi interditado e os materiais apreendidos.