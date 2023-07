Suspeito de ter matado a torcedora palmeirense Gabriela Anelli é preso

A Polícia Civil de São Paulo informou nesta terça-feira, 25, que um homem suspeito de matar a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, atingida por uma garrafa de vidro, nos arredores do estádio Allianz Parque, foi identificado e preso. O crime aconteceu no dia 8 de julho.

De acordo com o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o homem com barba que aparece nas filmagens das câmeras de segurança atirando uma garrafa de vidro é Jonathan Messias Santos da Silva, que participava da torcida do Flamengo.

Leia mais:

➣ Jovem morre após ser atingida em confusão no jogo do Palmeiras

➣ Justiça determina transferência de ex-bombeiro para presídio federal

O homem foi preso em Campo Grande, no Rio de Janeiro, após ter o seu mandado de prisão expedido pela Justiça, com o apoio da Delegacia de Homicídios Central (DHC) do Rio. No entanto, apesar de estar em uma unidade policial do Rio de Janeiro, ele será encaminhado para uma delegacia de São Paulo.

Ainda não há mais informações sobre como foi feita a identificação e prisão do suspeito. O caso segue sendo investigado.

O crime

Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora apaixonada pelo Palmeiras, morreu, após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, durante confusão entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de julho. Gabriela Anelli faleceu dois dias após o ocorrido, no dia 10 de julho.

A confusão aconteceu antes da partida entre os times, no entorno do estádio Allianz Parque, que pertence ao Palmeiras. Após intervenção da Polícia Militar, torcedores começaram a atirar garrafas de vidro contra os policiais, e foi nesse momento que Gabriela, que estava na fila para entrar no estádio, foi atingida no pescoço.