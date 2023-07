Pedreiro morre após ser baleado trabalhando em Itaipuaçu

Um homem foi baleado e morto na manhã desta segunda-feira (24/07), no Jardim Central, em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Ele estaria trabalhando em uma obra na Rua 41 quando foi atingido por uma dupla de suspeitos armados, de acordo com o relato de testemunhas.

Ainda conforme contam os relatos, os dois homens chegaram ao local em um carro e atiraram ao menos cinco vezes contra o pedreiro antes de fugir. Policiais militares da 12ª BPM (Niterói) estiveram no local depois de serem acionados por moradores, que escutaram o barulho dos tiros.

O espaço foi isolado para perícia, que foi realizada por agentes da da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O corpo foi levado pela Defesa Civil até o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, em Niterói. A DH registrou a ocorrência e investiga o caso. Ainda não há informações oficiais a respeito da identidade ou do paradeiro dos acusados, além do sepultamento da vítima.