Atriz é feita refém em residência de Maricá

A atriz Myrella Victoria de 17 anos foi feita refém em assalto à mão armada em residência na Barra de Maricá, município de Maricá, na madrugada do último domingo (23). Três ladrões invadiram a casa em que ela estava junto ao namorado e a família do rapaz. Apesar de terem vivido momentos de tensão, as vítimas não foram feridas pelos criminosos.

De acordo com informações, os assaltantes teriam invadido a residência e trancado as vítimas em um quarto para conseguirem roubar itens de valor e dinheiro sem serem "atrapalhados". Porém o crime não teve sucesso pois policiais militares foram acionados pelo irmão da sogra e chegaram ao local antes dos criminosos terem fugido.

"Levaram a gente pro closet. Isso foi das 2h30 às 5h da manhã. Eles estavam perguntando onde estava o dinheiro e a gente falando que não tinha dinheiro. Na hora que passei pra ir para o closet, o cara estava com uma arma na cabeça do pai do Lucas [namorado]. Após a gente entrar no closet, o cara perguntou ‘vocês querem que eu comece cortando o dedo de quem pra começar a aparecer o dinheiro?", relatou a atriz.

Ao notar a movimentação dos agentes de seguranças, os três suspeitos teriam pulado o muro da residência para não serem presos, mas um dos criminosos conseguiu ser alcançado pelos policiais. Os outros dois conseguiram escapar. Com o ladrão capturado, os PMs recuperaram um tablet, colares de ouro, alianças e R$ 550 em espécie. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

Myrella Victoria atuou como atriz mirim em novelas da TV Globo e da TV Record, como Cheias de Charme, Terra Prometida, Topíssima e Jesus. A jovem também atua como modelo e influenciadora digital.