Morre homem que foi esfaqueado em Maricá

Homem estava internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, - Foto: Reprodução

Um homem de 32 anos, esfaqueado no início do mês de julho, em Maricá, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do último domingo (23/07). Ele foi vítima de três golpes de faca no último dia 5 de julho. Sua namorada é a principal acusada pelo crime.

Relatos de testemunhas afirmam que o casal se envolveu em uma séria discussão na ocasião, que culminou numa briga corporal entre ambos. Durante a confusão, a mulher teria pegado uma faca e golpeado Weverton Santos na altura do pescoço três vezes.

Ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, onde ficou internado desde então em estado grave. No último final de semana, ele sofreu uma parada nos rins e não se recuperou. À noite, por volta das 21h20, foi declarada sua morte. Ainda não há informações a respeito do sepultamento da vítima.



Na semana do crime, o caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), que apura detalhes sobre o ocorrido. O paradeiro da acusada segue desconhecido.