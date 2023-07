Casal é preso suspeito de espancar até a morte criança de 4 anos

Um casal foi preso na UPA de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde da última sexta-feira (21), suspeito de espancar até a morte uma criança de quatro anos. A Polícia Militar foi acionada por uma médica da unidade após a madrasta e o pai terem dado entrada no local com a vítima já desacordada e com sinais de maus tratos.

De acordo com a PM, o casal foi conduzido por policiais do 40º Batalhão à 35ª DP (Campo Grande), que está apurando o caso. A Polícia Civil informou que o pai disse que a criança sofreu uma queda, mas o boletim médico apontou que a vítima apresentava manchas roxas pelo corpo e inchaço nas pernas. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos, resultando em morte.

Leia Mais



➣Suspeito e adolescente morrem em tiroteio no Zumbi, em SG

➣ Botafoguense desaparecido é encontrado morto próximo ao Engenhão

A direção da UPA Campo Grande informou que a menor deu entrada na unidade às 10h54 em parada respiratória. Foram, então, realizadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. Às 11h24 foi constatado o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML.