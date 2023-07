Polícia caça envolvidos na morte de PM em Itaboraí

O Disque Denúncia, divulga nesta segunda-feira (24), um cartaz apara ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Jeovane da Rocha, de 46 anos.

Lotado no 12º BPM (Niterói), e trabalhando no Colégio da Polícia Militar (CPM), o corpo do militar foi encontrado carbonizado mala do Citröen C3, na manhã deste domingo (23), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. A informação foi confirmada por parentes do agente. Segundo eles, amigos de Rocha, também policiais, fizeram a identificação do corpo no Instituto Médico-Legal (IML).

O PM era procurado desde a tarde do último sábado (22) depois de sair de sua casa, em Maricá, também na Região Metropolitana do estado, para jogar tênis com seus amigos, no bairro Caxito. Entretanto, o tenente não chegou ao endereço combinado.

O local foi isolado e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram de uma perícia. Agentes da especializada estão realizando diligências a fim de obter informações sobre a autoria e motivação do crime.

Com a morte do 2º Ten/PM Rocha, sobre para 39 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 34 da Policia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos(reformados/reserva), 02 Policiais Penais, 1 Policia Civil, 01 Corpo de Bombeiros, 01 Guarda Municipal.

Denuncie a identificação dos envolvidos na morte do 2º Ten/PM Rocha, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.