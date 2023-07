Padre suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso

O autor se apresentou na delegacia com um advogado após o mandado de prisão preventiva ser decretado pela Justiça - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta segunda-feira (24/07), um padre, de 33 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de 11 e 12 anos.

De acordo com os agentes, as vítimas frequentavam uma paróquia em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital do Rio, onde o autor exercia o sacerdócio. Ele foi afastado das funções em razão de uma ordem judicial.





O autor se apresentou na delegacia com um advogado após o mandado de prisão preventiva ser decretado pela Justiça. Caso seja condenado, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão.