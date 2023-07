Suspeito e adolescente morrem em tiroteio no Zumbi, em SG

Duas pessoas morreram após um tiroteio entre policiais militares e suspeitos no Zumbi, em São Gonçalo, na tarde da última sexta-feira (21/07). Um deles seria uma das lideranças do tráfico de drogas na região, morto durante a ação. Já a outra vítima foi um adolescente de 16 anos, ferido durante a ação, que não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na manhã deste sábado (22/07)

De acordo com a PM, oficiais do 7° BPM (São Gonçalo) estavam realizando ações de remoção de barricadas no Zumbi e em comunidades do Engenho Pequeno, como a Coreia, antes do início do confronto. No Zumbi, os agentes teriam sido surpreendidos por disparos de suspeitos, segundo os relatos, e reagiram, dando início ao tiroteio.

Após o conflito armado, um suspeito foi encontrado morto ao lado de uma bicicleta. De acordo com a Polícia, o homem era conhecido como "Marcola" e seria uma das lideranças das atividades criminosas na comunidade. Uma motocicleta roubada e um fuzil foram enconttrados próximso a ele e apreendidos pelos agentes.



Já a segunda pessoa atingida por disparos no confronto foi um menor de idade. O adolescente de 16 anos foi levado para o o Pronto Socorro de São Gonçalo após ser baleado. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas acabou não resistindo e faleceu na unidade de saúde. Ainda não há informações a respeito de seu sepulatmento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga o caso. O comando do do 7° BPM (São Gonçalo) também decidiu instaurar um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do ocorrido.