Homem é preso furtando peças metálicas da fachada de hospital

Um homem foi preso em flagrante furtando peças metálicas da fachada do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O episódio foi na noite de sexta-feira (21).

Guardas municipais da 2ª Inspetoria e da Unidade de Ordem Pública (UOP) de Copacabana encontraram parte da estrutura já na calçada. O homem tentou fugir, mas foi preso e levado para a 12ª DP (Copacabana).

