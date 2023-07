Niterói Presente prende dupla após roubar vítima na saída de centro espírita

Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam dois homens, no final da noite da última terça-feira (dia 18 de julho), após roubarem uma senhora, na saída de um centro espírita Kardecista, na Rua Benjamin Constant, no Barreto. A prisão dos envolvidos ocorreu no bairro de Icaraí, a quase cinco quilômetros de distância e a localização do celular roubado é que possibilitou a localização dos criminosos.

Segundo informações dos policiais do Niterói Presente, os agentes foram informados do roubo e da possível localização do assaltante na Rua General Silvestre, em Icaraí. De posse das características do criminoso, acabaram o localizando quase na esquina da Avenida Roberto Silveira.

Como só encontraram com o celular, os policiais continuaram as buscas até que acharam o segundo envolvido, que estava com a bolsa e os demais pertences da vítima.



Os dois homens foram levados e autuados na 77ªDP (Icaraí), onde os agentes constataram que um homem apontado como o autor do roubo, já havia sido condenado por roubo e tinha deixado o sistema penitenciário no último dia 8 de julho. O outro envolvido, autuado por receptação, também já tinha anotações criminais por furto e roubo.