Jovem morre após ser encontrada com corpo queimado na praia de Arraial do Cabo

Uma jovem, de 19 anos, morreu alguns dias após ser encontrada com mais da metade do corpo queimado em uma praia de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Nayra Jeovana Coutinho de Souza foi socorrida com ferimentos de queimadura por cerca de 70% do corpo no último dia 11 de abril e ficou internada no Colubandê, em São Gonçalo, mas não resistiu e morreu no último domingo (23/04).

De acordo com relatos, ela estava junto com uma amiga na rodovia RJ-124, a Via Lagos, quando foram abordadas por dois suspeitos em uma motocicleta. Elas foram obrigadas a seguir os acusados até a Praia do Pneu, em Arraial. Lá, os suspeitos teriam obrigado uma delas a golpear a amiga com uma faca. Em seguida, eles teriam despejado um líquido inflamável sobre a vítima, que foi incendiada.

A amiga conseguiu escapar e foi até a 118ª DP (Araruama). Os agentes conseguiram encontrar a jovem e, por determinação do Ministério Público, oficiais de Arraial do Cabo deram continuidade à investigação. A menina incendiada ficou internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (25/04) no Cemitério de Banqueiros, em Araruama.

Até o momento, não há informações de suspeitos. O caso está sendo investigado como tentativa de assalto seguido de tentativa de homicídio. As investigações seguem em andamento.