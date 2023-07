Brasil teve maior número de estupros da história em 2022; SG também teve aumento

O Brasil registrou um total de 74.930 casos de estupro em 2022. As informações foram divulgadas pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que publicou sua 17ª edição nesta quinta-feira (20/07). A taxa no ano passado foi a maior registrada no país desde que o Anuário começou a ser publicado.

O número inclui todas as formas de estupro, incluindo o de vulnerável, que representa a maior parcela do dado. 56.820 pessoas em situação de vulnerabilidade teriam sido vítimas, segundo o relatório. Em geral, o índice é 8,2% maior do que o do ano anterior, em 2021, quando o país teve um total de 68.885 casos.

Em São Gonçalo, os registros também seguiram a tendência nacional. Números do Instituto de Segurança Pública do estado (ISP-RJ) apontam que 2022 teve um crescimento de 10,9% nos casos de estupro em relação ao ano anterior. O número total foi de 213 acionamentos da Polícia Militar para casos do tipo.

Para 2023, os números ainda estão sendo atualizados. Só entre os meses de janeiro e maio, porém, o município já teve 100 ocorrências de estupro registradas - quatro casos a mais do que o mesmo período em 2022, ainda segundo as informações do ISP.

Os números específicos da cidade não fazem distinção dos casos de estupro com vulneráveis e de estupro com pessoas em plenas faculdades mentais acima de 14 anos. Já os números nacionais do Anuário concluem que 75,8% dos casos de estupro registrados em 2022 tiveram como vítimas menores de 14 anos e pessoas em condições de deficiência e enfermidade que a impeçam de consentir com o ato sexual.

Os estados que viram o maior aumento no número de estupros ficam, em maioria, na Região Norte do país. O Amazonas foi o estado brasileiro com o maior crescimento no número de casos, passando de 603 casos em 2021 para 836 em 2022. Apenas São Paulo e Pernambuco não apresentaram dados do tipo.