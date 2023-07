Jovem trans é encontrado morto em área de mata na Região Serrana do RJ

O corpo de um jovem foi encontrado em área de mata no bairro Ermitage, em Teresópolis, Região Serrana do Rio, na tarde do último domingo (16). A vítima foi identificada como Lucas Peres, de 19 anos, e teria um ferimento na cabeça. Equipes do 30° BPM (Teresópolis) foram acionadas e o encontraram no local já sem vida.

De acordo com as equipes, o corpo estava numa área próxima ao condomínio Fazenda Ermitage. O local foi isolado e passou por perícia. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis) e a polícia tenta identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime, investigado até o momento como homicídio.

No perfil do Coletivo LGBTere numa rede social, o grupo, que luta pela garantia de direito à população LGBTQIA+ do município, afirma estar acompanhando as investigações e cobra esclarecimentos para saber se o caso é de LGBTfobia, considerado crime no Brasil desde 2019. Lucas, nome social adotado, era um homem trans.

Leia Mais



➢ PRF recupera em Niterói veículo avaliado em 400 mil reais

➢ Acusado de liderar grupo de roubo de veículos em SG é preso

Num perfil criado há cerca de 2 anos numa rede social, os únicos conteúdos publicados por Lucas são vídeos curtos em que aparece dançando, principalmente ao som de funk. As postagens têm centenas de visualizações, uma delas, ao som de "Blood sweat & tears", do grupo coreano de k-pop BTS, foi vista quase 5 mil vezes.