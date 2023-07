Acusado de liderar grupo de roubo de veículos em SG é preso

Um homem acusado de liderar uma organização criminosa que sequestrava e roubava veículos em São Gonçalo foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (18), na Ponte Rio-Niterói. Bruno de Lima Esteves, foi detido enquanto seguia em direção ao local em que realizaria novo sequestro e roubo de veículo.

A prisão aconteceu em ação conjunta entre policiais civis da 73ª DP (Neves) e policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia de PRF. O preso é suspeito de liderar um grupo que praticou vários sequestros e roubos de veículos nas margens da BR-101, nos estacionamentos do Carrefour e da Leroy Merlin.

Segundo a investigação, os automóveis seriam levados para comunidade da Vila do João, na Maré, na Zona Norte do Rio, onde os veículos eram clonados e “exportados" ao Paraguai e ao Nordeste para serem trocados por drogas, como cocaína e maconha. A organização também é acusada de extorquir as vítimas e as obrigarem a fazer transações via PIX e cartões de crédito.

O setor de inteligência da polícia também identificou a atuação dos criminosos em, pelo menos, outros três registros idênticos, sendo um na 77ª DP (Icaraí), dois na 73ª DP e outro na 10ª DP (Botafogo).





Apenas com os dados levantados até o momento, os investigadores acreditam que a quadrilha já havia lucrado mais de R$ 300 mil, com indícios de que esse valor possa ser ainda maior.

O acusado foi levado para a 73ª DP (Neves) e, após a realização das formalidades legais, para Benfica, onde ficará à disposição da Justiça.