Briga de rua termina com homem esfaqueado em Niterói

Uma briga de rua entre dois homens terminou com um deles internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta terça-feira (18/07). A confusão aconteceu no Centro de Niterói. Acusado de esfaquear a vítima, um homem de 30 anos foi preso por policiais acionados ao local.

De acordo com informações confirmadas pela Operação Segurança Presente, o desentendimento aconteceu na calçada da Avenida Visconde do Rio Branco, próximo ao Terminal Arariboia das barcas. No meio da briga, um deles teria sacado uma faca de cozinha e desferido golpes no outro, de 31 anos, na região do abdômen e do braço.

Leia também:

➢ Mãe pede ajuda para encontrar filho autista que está desaparecido em Niterói

➢ Dois jovens baleados dão entrada em unidades médicas de SG

Policiais que patrulhavam a região foram chamados para o local depois de serem informados que dois homens, aparentemente moradores em situação de rua, estariam envolvidos em uma confusão no Centro. Lá, o acusado foi detido pelos agentes. À Polícia, ele admitiu ter ferido a vítima e disse que foi importunado pelo outro homem antes de esfaqueá-lo.

Ele foi levado pelos agentes para a 76ªDP (Centro de Niterói), onde foi preso e, segundo a corporação, segue à disposição da Justiça. Já a vítima foi conduzida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde recebeu atendimento e segue sob observação. Apesar do ferimento, ele não sofre risco de morte.