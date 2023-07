Mãe pede ajuda para encontrar filho autista que está desparecido em Niterói

Um homem de 38 anos, identificado como Rafael Damasceno da Silva, está desaparecido desde a última sexta-feira (14). Rafael, que é diagnosticado com autismo, fugiu do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em São Francisco, por volta das 11 horas da manhã, quando foi à uma consulta de rotina com sua mãe.

No momento da fuga, Rafael, que vestia um casaco vermelho da Nike, calça jeans e tênis claro, estava acompanhado de sua mãe, mas saiu correndo da casa em que o atendimento é feito, no bairro de São Francisco, em Niterói. Ao ver o filho fugindo, a mãe de Rafael foi atrás dele e iniciou as buscas, mas não obteve sucesso. Com 48 horas, a família registrou o desaparecimento de Rafael na 76ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as últimas informações obtidas pela família, ele foi visto no Centro de Niterói, entre o Barcas Shopping e o Terminal Rodoviário.

Segundo John Peter, irmão mais novo de Rafael, ele tem um histórico de fugir, mas sempre retorna no mesmo dia. Dessa vez, ele está há 4 dias desaparecido, e a família se preocupa com o paradeiro dele, que não tem costume de se comunicar por meio da fala.

Por isso, John pede que em caso de qualquer informação, entre em contato com ele pelo número (21) 99027-8671.