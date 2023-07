Dois jovens baleados dão entrada em unidades médicas de SG

Dois jovens, ambos com 19 anos presumíveis, deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê (Heal), após serem baleados na região da Amendoeira, em São Gonçalo, no fim da tarde dessa segunda-feira (17).

Os dois foram levados á unidade hospitalar por meios próprios, levados por amigos, segundo informações iniciais dos responsáveis pelo atendimento no Heal. Um dos jovens chegou por volta de 18h15 ao Setor de Emergência dessa unidade, e o outro, cerca de quinze minutos depois, após dar entrada, inicialmente, na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Pacheco.

A polícia ainda não informou as circunstâncias em que os jovens foram atingidos.

* Em apuração

Leia também:

Polícia apreende dois fuzis e 220kg de drogas na Penha

Em clima de Copa, estudantes do Liceu Nilo Peçanha, de Niterói, se preparam para torneio de futebol