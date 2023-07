Polícia apreende "arsenal de guerra" do miliciano "Cara de Égua"

Um "arsenal de guerra" foi apreendido na manhã deste sábado (15), no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, por policiais militares do 40º BPM. O material pertenceria ao miliciano Bruno César de Santana, mais conhecido como "Cara de Égua".

Na ação, os agentes apreenderam 110 munições de pistolas ponto 40 e nove mm., seis carregadores de pistola, uma motocicleta roubada e falsificada, um rádio transmissor e um carregador para o rádio. A operação teve início após informações obtidas através do Disque Denúncia.

Ao chegarem no local indicado, os agentes encontraram uma casa com material bélico supostamente do grupo paramilitar liderado por "Cara de Égua". O portão estava aberto quando os PMs se aproximaram, mas o miliciano não estava na residência.

Dois milicianos que faziam a segurança de "Cara de Égua" foram detidos na última quinta-feira (12) com fuzis ponto 556, pistolas, munições, rádios transmissores e fardas de forças da segurança. Já Bruno César de Santana tem um mandado de prisão em aberto, por crimes como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.