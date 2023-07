Homem é morto a tiros em bar na Zona Norte do Rio

Um homem foi assassinado em um bar, em Madureira, na Zona Norte da cidade, na madrugada deste domingo (16). A vítima, que não teve a identidade revelada, foi baleada por volta das 4h40 e morreu ainda no local.

Os Bombeiros foram acionados para ocorrência na Rua Guarapari, próximo a um shopping, mas o corpo já havia sido retirado.

Troca de tiros

No início da manhã, moradores relataram uma intensa troca de tiros no Morro do Cajueiro, que fica próximo ao local do homicídio. "Desde 4h30, estou ouvindo muito tiro! Parece guerra", relatou um perfil nas redes sociais. "Está 'brabo', estão jogando até granada", disse outra usuária da rede.

A troca de tiros teria acontecido por conta de um confronto entre traficantes do Complexo da Serrinha e criminosos do Morro do Cajueiro. Até o momento, não há confirmação se o tiroteio tem relação com o assassinato na Rua Guarapari.