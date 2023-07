Homem é baleado no Amendoeira, em São Gonçalo

Um homem de 26 anos deu entrada, na manhã deste domingo (16), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, após ser baleado no Amendoeira, no mesmo município. Ele chegou ao hospital por conta própria.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada e constatou a entrada de um homem ferido por arma de fogo no Heat, às 10h45 deste domingo (16). A vítima apresentava marcas na cabeça e na linha das costela, e foi direcionado ao centro cirúrgico.

O homem não possui antecedentes criminais e o caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).