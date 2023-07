Dois baleados em diferentes bairros de São Gonçalo

Dois homens deram entrada no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, após serem baleados entre a madrugada e manhã deste domingo (16). Os casos teriam acontecido nos bairros Boa Vista e Jóquei.

No primeiro caso os agentes foram acionados para comparecer ao Heat onde um homem, de 37, havia dado entrada com ferimento na cabeça, tórax e membros. Lá, os agentes confirmaram a informação, mas a vítima, que foi transferida do Pronto Socorro de São Gonçalo, não informou as circunstâncias do crime. O homem continua internado e seu estado de saúde é grave.

Leia também:

➣ Dois irmãos são assassinados dentro de barbearia de Araruama

➣Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas, em São Pedro da Aldeia

O segundo caso aconteceu no Jóquei. Um homem, de 34 anos, ferido por um disparo no abdômen, procurou atendimento por meios próprios. A polícia está apurando como ocorreu o crime.

Segundo informações, ele está passará por cirurgia e o estado de saúde também é grave.

A delegacia de Alcântara (74ª DP) registrou os casos.