Filho de PM morre ao ser atingido por arma do próprio pai

Uma criança de cinco anos, filho de um soldado da Polícia Militar, morreu na quarta-feira (12), em Paraty, Rio de Janeiro, após ser atingido por um disparo da arma de fogo do próprio pai. Segundo informações preliminares, no momento do incidente, o menino estaria em casa com o pai. Após ser baleado, ele foi levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, no Centro da cidade, mas não resistiu ao ferimento.

As circunstâncias em que o disparo da pistola Glock .40 aconteceu ainda serão apuradas pela 167ª DP (Paraty), onde o caso foi registrado. Ainda não se sabe se o disparo foi acidental.

O policial militar, pai do menino, é lotado na 2º CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) e ainda não foi ouvido pela polícia por estar muito abalado psicologicamente, mas a expectativa é de que ele preste depoimento ainda nesta quinta. A casa também será periciada pela Polícia Civil.

Em nota, a PM informou que na quarta-feira (12), uma equipe da 2ºCIPM foi à Estrada Paraty para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na residência do policial, onde ficou constatado que o menino havia sido atingido pela pistola do próprio policial. A corporação informou ainda que a arma foi apreendida e que foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para verificar as circunstâncias do fato.