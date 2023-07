Mulher tem corpo queimado na frente do filho de oito anos em SG

Uma mulher teve o corpo queimado pelo próprio marido no bairro São Miguel, em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (13). A vítima foi socorrida por militares do Grupamento de Bombeiros Militar do bairro e depois levada para a delegacia para prestar ocorrência. Durante todos os procedimentos, a vítima foi acompanhada pelo filho de oito anos, que presenciou a tentativa de feminícidio.

Segundo relatos da vítima, ela estava dormindo em casa, quando o marido chegou alcoolizado e sob uso de outras drogas e através de uma garrafa de álcool, ateou fogo na região do tronco e do braço. Depois disso, a vítima saiu correndo pela rua até o Corpo de Bombeiros, onde pediu ajuda. A mulher foi socorrida pelos agentes e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. O filho de oito anos da vítima, que assistiu o ocorrido, também recebeu apoio psicológico quando chegou na unidade hospitalar.

Leia também:

➣ Baleados dão entrada em hospital de São Gonçalo

➣ Mulher trans é encontrada morta em casa incendiada no Rio

Após receber os cuidados nas queimaduras, uma viatura foi acionada pelo HEAT e a mulher foi encaminhada para Delegacia de Atendimento à Mulheres, no Mutuá, a fim de prestar ocorrência.