Baleados dão entrada em hospital de São Gonçalo

Dois homens baleados deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, (Heat) no final da noite desta quarta-feira (12). Segundo informações, os dois foram transferidos da Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do Pacheco para a unidade de saúde do Colubandê, que oferece maiores recursos.

Polícia Civil está apurando as circunstâncias em que os dois foram atingidos pelos disparos. Os homens, de 20 e 22 anos, foram levados ao Centro de Trauma e o estado de saúde é considerado estável.