Homem que ateou fogo na própria mulher é preso em São Gonçalo

O homem que agrediu e ateou fogo na própria mulher na madrugada desta quinta, no bairro São Miguel, em São Gonçalo, foi preso em flagrante na manhã do mesmo dia por policiais da Delegacia de Atendimento À Mulher (DEAM). Segundo informações preliminares, o criminoso estava se escondendo em um terreno baldio, na Avenida 18 do Forte, no bairro Mutuá, onde foi localizado pelos agentes que deram voz de prisão.

O autor do crime chegou em casa sob efeito de álcool e outras drogas e ateou fogo no corpo da mulher, na presença do filho de oito anos. A vítima saiu correndo pela rua até o corpo de bombeiros, localizado na rua em que reside e pediu por ajuda, sendo socorrida pelos profissionais.

O autor do crime já possui outros registros criminais por invasão de domicílio e lesão corporal, esse último tendo sido contra a vítima deste caso. O criminoso foi autuado por tentativa de feminicídio, cuja pena vai de 6 a 20 anos de prisão.

O acusado foi levado para a DEAM, no Mutuá. Após cumprir as medidas necessárias, vai ser encaminhado ao sistema prisional e ficará sob disposição da justiça.

