Preso em Búzios acusado de homicídio de criança de 3 anos

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (11/07), um homem acusado de homicídio praticado no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Após trabalho de monitoramento e investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o autor no município de Armação de Búzios, na Região dos Lagos.

Na ocasião do crime, em fevereiro deste ano, o criminoso e seus comparsas desembarcaram de um veículo e dispararam contra um adolescente, rival na disputa pelo tráfico de drogas na região. O alvo dos bandidos fugiu para a residência da vítima, de 3 anos de idade, que brincava no quintal de sua casa. Ela foi atingida por um dos disparos e não resistiu aos ferimentos. Logo após o crime, o foragido se escondeu em Búzios.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva.