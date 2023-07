Mulher trans é encontrada morta em casa incendiada no Rio

Uma mulher transexual foi encontrada morta dentro da casa que morava, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, na manhã do último domingo (9), de acordo com informações de parentes.

De acordo com Joice Rocha, irmã da vítima, um tiro foi dado no rosto dela e o corpo tinha marcas de agressão. A casa foi incendiada junto com o corpo.



A família identificou o corpo no Instituto Médico Legal como sendo de Wesley Felipe da Rocha, nome de batismo de Bianca Ferreira da Rocha, que era uma mulher transexual conhecida como Bia, de 32 anos.

No sábado (8), ela havia saído para beber e voltou de madrugada para casa. Vizinhos perceberam que a casa dela estava pegando fogo, por volta das 6h, e tentaram ajudar, mas o corpo já estava em chamas.



Por conta das queimaduras, o corpo ainda não pôde ser liberado para o enterro. O IML alega que o reconhecimento da digital não pôde ser feito ainda e um teste de DNA terá que ser realizado.



Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se há algum suspeito identificado. Mas, ainda de acordo com a familiar, Bia havia descoberto ser soropositiva há um tempo e a família suspeita que o companheiro dela possa ter cometido o crime com raiva.

A família não conhece o suspeito e afirma que o relacionamento era recente.