Morador de Itaipuaçu tem imóvel incendiado por ex em Maricá

Um morador de Itaipuaçu, distrito de Maricá, encontrou sua casa tomada por chamas durante a madrugada do último domingo (09/07). Uma discussão entre ele e a ex-companheira teria sido a motivação do incêndio, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o relato da vítima, a casa estava vazia no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. No entanto, o imóvel foi bastante atingido pelo fogo e houve considerável perda material. Além dos móveis, pertences e documentos do morador, alguns pássaros de estimação que estavam no local também foram perdidos com o incêndio.

Leia mais sobre:

➢ Perseguição e stalking: o que fazer quando se é vítima

Segundo testemunhas, no dia anterior, no sábado (08/07), o morador já havia sido confrontado pela ex-companheira, que não teria aceitado o fim do relacionamento. A mulher teria feito ameaças a ele e a sua nova namorada, e o ex-casal teria tido uma séria discussão antes da madrugada.

Para evitar maiores conflitos, o morador conta que decidiu não dormir em sua residência do sábado para o domingo (09/07). Durante a madrugada, porém, um vizinho o contatou por telefone para contar que sua casa estava em chamas. Sua ex-companheira teria sido vista no local pouco antes das chamas tomarem o imóvel, ainda segundo o relato.

Leia também:

➢ Polícia remove poste usado como barricada em São Gonçalo

➢ Foragido por estupro é preso em entrada de motel no Rio

A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá), que investiga o caso. Para OSG, a unidade informou que algumas testemunhas já foram ouvidas e que a perícia no local foi feita, para constatar se o incêndio foi de fato criminoso.