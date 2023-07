Notas falsas são apreendidas em operação de combate ao tráfico

Duas pessoas foram presas em flagrante durante a segunda etapa da "Operação Breaking Bad", realizada nesta quarta-feira (12/07), por agentes da Polícia Civil. Drogas sintéticas e notas falsas, "equivalentes" a cerca de R$ 290 mil, foram apreendidas em endereços na capital e na Baixada, alvos de mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia, a "Breaking Bad" tem o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas. A ação contou com agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), que cumpriram mandados visando deter acusados de integrar uma organização criminosa que enviava pacotes com entorpecentes disfarçados de encomendas pelos Correios para outros estados do país.

Durante a ação, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campo Grande e no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, e no município de Mesquita, na Baixada. Além das duas prisões, das notas falsas e drogas, também foram apreendidos ouro, joias, celulares e uma balança de precisão.



Ainda segundo os policiais, outros grupos criminosos, que utilizam o mesmo método para traficar drogas, foram identificados. Em alguns casos, os suspeitos usariam adolescentes para postar pacotes com drogas nas unidades dos Correios. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa.